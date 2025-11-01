Ariano: "Buona la riqualificazione del rione, ma l'educazione dov'è?" L'appello degli abitanti di rione San Pietro

"Buona la riqualificazione del nostro rione, con la pavimentazione, arredo urbano e giochini ma l'educazione dov'è?"

La segnalazione ci arriva da rione San Pietro ad Ariano Irpino. Sono gli stessi residenti a bacchettare i possessori di cani del quartiere. "Va bene l'amore per gli animali, ma i signori proprietari devono essere più civili, munendosi di paletta e bustina. C'è troppa inciviltà".

L'estate scorsa nello stesso quartiere la protesta dei residenti per lo stato di abbandono del verde pubblico. "Il comune attraverso gli operai ci aveva promesso di provvedere alla realizzazione di un sistema di innaffiamento. Cosa che non è mai avvenuta".

Appello dunque alla collaborazione da parte di tutti, affinchè in questo luogo possa esserci più ordine e decoro.