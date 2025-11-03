Irpinia senz'acqua: stanotte rubinetti a secco, ecco dove L'avviso dell'Alto Calore

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna, dalle ore 0:00 alle ore 06:00 di lunedì 03 novembre, dei serbatoi a servizio dei Comuni : MUGNANO DEL CARDINALE, MONTEFORTE IRPINO: Serbatoio San Modestino (ALVANELLA ), SIRIGNANO, MUGNANO DEL CARDINALE; MONTEFORTE IRPINO (località Alvanella), Montella (Contrade Tagliabosco e Scuozzo, zone limitrofe); Nusco (Via Ponnilo, via Macchia, Via Campo, via Chianola (1 e 2), via Tavernarsa e zone limitrofe, via Mito, via Bivio, via Ofanto, via Vannara); Paternopoli (Centro abitato, Contrade: Piana Del Bosco, Bovane, Piana, Salice, Calore, Nocelleto e zone limitrofe); Sant’Angelo Dei Lombardi (Centro abitato, Casa Circondariale, zone limitrofe, Centro Anziani); Sturno; Villamaina. Pietradefusi, Altavilla irpina (Gemelli), Montefusco, Parolise, Santa Paolina, San Potito Principato Ultra, Sorbo Serpico. Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse; tuttavia, data la grave carenza idrica, l’erogazione potrebbe interrompersi prima dell’orario previsto. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità; si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.