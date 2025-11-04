Ariano, Azione: "Ripresa di furti tra buio pesto nelle contrade e proclami" In contrada Cerreto, tutti i lampioni sono ormai spenti da quasi due settimane: è allarme

"Pubblica illuminazione e video sorveglianza sono le infrastrutture essenziali per garantire la sicurezza dei cittadini relativamente ai tentativi di furto operati da oltre un anno da parte delle organizzazioni criminali.

Nel comune dei grandi proclami rispetto alla sostituzione delle lampadine ai 5000 lampioni, degli slogan “più sicurezza e meno guasti”, dei centri di monitoraggio telematico, è troppo chiedere che la manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica sulle strade sia rapida ed efficiente?"

Lo scrive in una nota il segretario cittadino di Azione Fabio Gambacorta:

Nei pressi della stazione di Ariano, precisamente in contrada Cerreto, tutti i lampioni sono ormai spenti da quasi due settimane, lasciando al buio pesto un’intera contrada.

I cittadini sono preoccupati e vivono le notti in ansia, specialmente dopo le notizie dei nuovi furti compiuti nella nostra città. È lecito quindi chiedere quando saranno ripristinate le luci e rassicurare così gli abitanti di Cerreto?"

Problemi si registrano anche in via Villa Caracciolo dove la nuova illuminazione sta creando non pochi disagi: "Non si vede nulla, è scarsissima".

Il problema è legato alla tensione. Le luci a basso consumo sarebbero al di sotto di 40 watt rispetto anche ad altri comuni limitrofi dove la potenza è maggiore, si arriva anche a 75 watt con un fascio di luce più espansivo lungo le strade, cosa che purtroppo non accade ad Ariano Irpino. Un dato riscontrato anche dalle forze dell'ordine.