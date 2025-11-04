lto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna nel Comune di Montefalcione dalle ore 22:00, di oggi, alle ore 06:00 di domani, Mercoledì 5 Novembre. Stessi orari e disagi nei comuni di MUGNANO DEL CARDINALE; MONTEFORTE IRPINO (località Alvanella), Altavilla Irpina (Gemelli), Grottolella (centro urbano), Montefusco, Parolise, San Potito Principato Ultra,Santa Paolina, Sorbo Serpico.
Emergenza idrica, comuni senz'acqua anche stanotte in Irpinia
Spuntano nuovi comuni nell'elenco degli avvisi Alto Calore
