Emergenza idrica, comuni senz'acqua anche stanotte in Irpinia Spuntano nuovi comuni nell'elenco degli avvisi Alto Calore

lto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna nel Comune di Montefalcione dalle ore 22:00, di oggi, alle ore 06:00 di domani, Mercoledì 5 Novembre. Stessi orari e disagi nei comuni di MUGNANO DEL CARDINALE; MONTEFORTE IRPINO (località Alvanella), Altavilla Irpina (Gemelli), Grottolella (centro urbano), Montefusco, Parolise, San Potito Principato Ultra,Santa Paolina, Sorbo Serpico.