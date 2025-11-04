Ariano, postamat fuori servizio nel piano di zona: non bastava di notte E' protesta per il continuo disservizio

Non funziona di sera e di notte, ma questo si sa, fa parte di una disposizione generale che interessa i postamat in Irpinia e nel Sannio a causa dell'emergenza furti, ma spesso risulta fuori servizio anche al mattino.

E' capitato ad una donna che aveva necessità urgente di prelevare denaro per motivi strettamente familiari e come se non bastasse è risultato inattivo anche quello in centro, in via Calvario, dove l'unica nota positiva, dopo anni di degrado, sono i lavori in corso alla struttura.

Parliamo del postamat di piano di zona ad Ariano Irpino, nato sotto una cattiva stella. Non ha mai funzionato alla perfezione. Di questo disagio ce ne stiamo occupando da almeno dieci anni. Ci fu anche un intervento dell'allora parlamentare Generoso Maraia.

Un circuito di prelievo importante, soprattutto per i pensionati del luogo e non solo che necessita di una maggiore attenzione da parte della direzione centrale.