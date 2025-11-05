Fungo da record: trovato porcino da 2,8 kg nei boschi di Caposele Ivana pubblica sui social la foto della scoperta

Scoperta da record in provincia di Avellino a Caposele dove, nei rigogliosi boschi del paese, è stato trovato un fungo porcino da record. La foto della scoperta di Ivan Melillo in poche ore ha raccolto centinaia di like e commenti. In un post Ivan mostra il super fungo dal peso di due chili e 800 grammi, rimarcando la rarità della scoperta e mostrando anche altri funghi di notevoli dimensioni trovati durante la sua uscita nei boschi. "Non pubblico mai foto dei funghi che madre natura mi regala, ritengo la ricerca dei funghi qualcosa di "intimo",di personale, ma trovare un boletus edulis di 2,8 kg è una cosa che capita una volta nella vita", commenta Ivan a corredo delle foto.