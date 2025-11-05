Addio a Rosa e Alessia: "I vostri sorrisi pieni d'amore sempre nei nostri cuori" Il dolore sui social del dottore Carlo Iannace e delle donne Amos e Amdos

Il dottore Carlo Iannace, Amos Partenio e Amdos Alta Irpinia piangono la scomparsa di Rosa e Alessia.Un post a memoria delle due giovani donne ricorda il tragico lutto che ha colpito l'Irpinia. Un doppio dolore che ha travolto Avellino e provincia, con il racconto di due vite spezzate troppo presto. Le donne Amdos Alta Irpinia e Amos Partenio hanno con un e la foto ricordado le due giovani donne, morte prematuramente. “La vita insegna tanto, ci dà la possibilità di conoscere persone stupende che la amano e lottano sempre con un gran sorriso. Oggi siamo tristi due persone a noi care ci salutano, ma ricorderemo sempre i loro gesti e i loro sorrisi pieni di amore”. È il messaggio che le associazioni e il senologo irpino hanno diffuso attraverso le pagine social, per esprimere il loro ricordo e dolore per la perdita delle due giovani donne scomparse nelle scorse ore.