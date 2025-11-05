Ariano: ripristinato impianto pubblica illuminazione in contrada Accoli-Cerreto L'annuncio da parte dell'amministrazione comunale

L'amministrazione comunale informa i cittadini che nella giornata odierna è stato completamente ripristinato l’impianto di pubblica illuminazione in località Accoli-Cerreto, in direzione della stazione di Ariano Irpino.

"Il guasto, di natura straordinaria e non riconducibile alla normale manutenzione, è stato causato a seguito di alcuni interventi all’interno di in un area di cantiere nei pressi della località Martiri vecchi.

L’accertamento delle competenze, tra le diverse figure coinvolte, relative alla risoluzione del problema ha comportato la necessità dell’impiego di tempi più lunghi rispetto a quelli necessari per la normale manutenzione della rete di pubblica illuminazione".

L’operatività dell’amministrazione, dell’area tecnica e dell’azienda incaricata per la manutenzione della pubblica illuminazione ha consentito di ripristinare con tempi tecnici celeri lo status de quò. Un'emergenza che ha visto impegnato in prima persona l'assessore Toni La Braca in stretta sinergia con il dirigente dell'area tecnica Angelo Morella.

"Consapevoli del disagio vissuto dai residenti, specialmente in un periodo in cui l’assenza di illuminazione ha generato preoccupazione, ci scusiamo e ringraziamo la cittadinanza per la pazienza e la collaborazione dimostrata.

L'amministrazione comunale continuerà a monitorare la situazione per garantire il corretto funzionamento dell’impianto.

Si ricorda, inoltre, che per eventuali richieste di manutenzione ordinaria e/o straordinaria è attivo 24 ore su 24 il numero verde 800556300.

"Si invitano i gentili utenti ad effettuare una segnalazione per il guasto in oggetto, tramite i servizi dedicati, e nel caso di problematiche rilevanti e/o prolungate a contattare l’area tecnica".