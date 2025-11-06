Pellegrinaggio giubilare delle rievocazioni storiche italiane: Ariano a Roma

Fede e folklore accompagnano l'associazione Sante Spine Aps di Ariano Irpino in un nuovo viaggio di promozione della rievocazione storica del dono delle Sacre Spine.
Sabato 8 novembre, l'associazione con una delegazione del corteo storico e con il gruppo dei tamburini, sarà a Roma in occasione del pellegrinaggio giubilare delle rievocazioni storiche italiane.
L'iniziativa è promossa dalle seguenti associazioni: Associazione Umbra rievocazioni storiche, rievocazioni storiche Lazio, gruppo storico romano, rievocall, Amrs, federazione storica siciliana, associazione storica della regione Toscana; Aerrs regione Emilia Romagna. Foto di una delle rievocazioni storiche svoltesi ad Ariano Irpino.