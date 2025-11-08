Ariano: via Nazionale al buio e piazzale Valle peggio che andar di notte

Anziani in chiesa al buio. Ancora problemi alla pubblica illuminazione lungo via Nazionale ad Ariano Irpino, all'altezza di rione Valle.
Non è la prima volta che l'impianto riserva sorprese in questa zona. La segnalazione ci arriva sai residenti, esposti a seri rischi e pericoli al passaggio delle auto. Ma non è solo il black out a destare preoccupazione.
Viene rivolto un appello al comune e in particolare all'area tecnica affinchè possa essere attivata l'illuminazione nel piazzale del parcheggio Valle.
"E' buio pesto la sera - ci dice un abitante - abbiamo anche paura di imbatterci con qualche malintenzionato nel recarsi a riprendere l'auto. Si provveda immediatamente a mettere in sicurezza il piazzale illuminandolo".