Ariano: via Nazionale al buio e piazzale Valle peggio che andar di notte Appello urgente da parte degli abitanti

Anziani in chiesa al buio. Ancora problemi alla pubblica illuminazione lungo via Nazionale ad Ariano Irpino, all'altezza di rione Valle.

Non è la prima volta che l'impianto riserva sorprese in questa zona. La segnalazione ci arriva sai residenti, esposti a seri rischi e pericoli al passaggio delle auto. Ma non è solo il black out a destare preoccupazione.

Viene rivolto un appello al comune e in particolare all'area tecnica affinchè possa essere attivata l'illuminazione nel piazzale del parcheggio Valle.

"E' buio pesto la sera - ci dice un abitante - abbiamo anche paura di imbatterci con qualche malintenzionato nel recarsi a riprendere l'auto. Si provveda immediatamente a mettere in sicurezza il piazzale illuminandolo".