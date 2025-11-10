Ariano: agricoltori in festa nel santuario di San Liberatore

E' la tradizione che si rinnova

ariano agricoltori in festa nel santuario di san liberatore

Prima della celebrazione, nel piazzale parrocchiale, sono stati benedetti i mezzi agricoli espressione del lavoro dell’uomo e la terra, dono di Dio da custodire...

Ariano Irpino.  

Nel santuario di San Liberatore ad Ariano Irpino, si è rinnovata la tradizionale festa parrocchiale del ringraziamento, una ricorrenza che la comunità ogni anno attende e vive con gioia per rendere lode a Dio per i frutti della terra e il lavoro dell’uomo.

Prima della celebrazione, nel piazzale parrocchiale, sono stati benedetti i mezzi agricoli espressione del lavoro dell’uomo e la terra, dono di Dio da custodire.

Durante la santa messa, al momento dell’offertorio, sono stati deposti ai piedi dell’altare dai bambini e i giovani della catechesi e dai vari fedeli della comunità parrocchiale, i prodotti della terra destinati poi alle opere di carità.

"Un semplice gesto - afferma don Vincenzo Losanno - per dire grazie al Signore per la sua presenza che sempre accompagna e benedice il suo popolo, un gesto che ricorda che ogni cosa è dono suo, che da lui tutto proviene e a lui tutto ritorna.

La festa del ringraziamento, come ormai da diversi anni, è per la contrada di San Liberatore un vero momento di preghiera e di comunione, un appuntamento annuale per riscoprire che ogni dono ricevuto diventa un’occasione di gratitudine e di condivisione fraterna".

Ultime Notizie