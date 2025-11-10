Asd Salza Irpina 1999, il saluto di Abodi: sport e valori: voi siete esempio Il messaggio del numero uno del dicastero

In occasione della visita ad Avellino dello scorso sabato, il presidente dell’Asd Salza Irpina 1999 Antonio Cucciniello ha consegnato al Ministro dello sport Andrea Abodi la maglia della squadra calcistica irpina. Un momento speciale per sportivi e appassionati, che ha visto il numero uno del dicastero gradire il dono, e ricambiare con parole di stima e accorate: “Desidero rivolgere un sentito saluto e un sincero augurio alla società A.S.D. Salza Irpina 1999, ai dirigenti, allo staff tecnico e a tutti gli atleti. Siamo ormai nel vivo della stagione sportiva, e desidero esprimere il mio incoraggiamento affinché possiate proseguire con entusiasmo, impegno e passione, ottenendo risultati soddisfacenti e continuando a rappresentare con orgoglio la vostra comunità. Lo sport è prima di tutto un percorso di crescita e condivisione, e sono certo che la vostra dedizione ne sia un esempio concreto” , ha detto Abodi.