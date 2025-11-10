Senz'acqua già ad ora di pranzo oggi ad Ariano: situazione drammatica Sale altissimo il grido di protesta, sotto accusa la politica completamente assente

Bambini che escono da scuola, mamme alle prese con la cucina, anziani ed ammalati alcuni dei quali allettati in casa, piatti, bicchieri e quant'altro rimasti nel lavandini. Per non parlare delle attività commerciali: bar, panifici, pastifici e lavanderie. Tutti a secco. Quasi a dispetto, l'acqua è andata via oggi vergognosamente alle 14.00. La popolazione è esasperata. Da rione Martiri a Cardito la situazione è identica.

Sale altissimo il grido di protesta: "Non si permettesse nessun politico di venire a cercare voti nelle nostre case - ci dice una donna di rione Martiri, a parte che non andremo a votare - il messaggio è rivolto a tutti, maggioranza e opposizione al comune, politici della zona che non hanno mai fatto nulla per questa problematica e candidati alle prossime elezioni regionali, venite venite a chiedere voti, vi aspettiamo a braccia aperte".

Una protesta comprensibile. L'alto calore sembra davvero voler sfidare le popolazioni. Quello che sta succedendo nelle ultime ore è davvero assurdo e inaccettabile.