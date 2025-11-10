Senz'acqua già ad ora di pranzo oggi ad Ariano: situazione drammatica

Bambini che escono da scuola, mamme alle prese con la cucina, anziani ed ammalati alcuni dei quali allettati in casa, piatti, bicchieri e quant'altro rimasti nel lavandini. Per non parlare delle attività commerciali: bar, panifici, pastifici e lavanderie. Tutti a secco. Quasi a dispetto, l'acqua è andata via oggi vergognosamente alle 14.00. La popolazione è esasperata. Da rione Martiri a Cardito la situazione è identica.
Sale altissimo il grido di protesta: "Non si permettesse nessun politico di venire a cercare voti nelle nostre case - ci dice una donna di rione Martiri, a parte che non andremo a votare - il messaggio è rivolto a tutti, maggioranza e opposizione al comune, politici della zona che non hanno mai fatto nulla per questa problematica e candidati alle prossime elezioni regionali, venite venite a chiedere voti, vi aspettiamo a braccia aperte".
Una protesta comprensibile. L'alto calore sembra davvero voler sfidare le popolazioni. Quello che sta succedendo nelle ultime ore è davvero assurdo e inaccettabile.