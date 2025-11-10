Dramma acqua: penalizzate le scuole che svolgono servizio pomeridiano e serale Studenti sempre dimenticati. Situazione davvero insostenibile

Interrompendo quotidianamente il servizio idrico l'alto calore non tiene minimamente conto che ad esempio all'istituto comprensivo Mancini di Ariano Irpino, ci sono i bambini dell’infanzia, nonché gli alunni della primaria e secondaria di primo grado che frequentano i corsi pomeridiani.

"Alle 14,00 improvvisamente oggi i plessi sono rimasti a secco. La dirigente scolastica Tiziana Aragiusto, ha immediatamente contattato il vice sindaco Grazie Vallone, la quale a sua volta non aveva ricevuto nessuna comunicazione ufficiale dall'alto calore. Quest'ultima attraverso la protezione civile ha disposto l’invio di bottiglie di acqua. Alle 15,45 la dirigente ha contattato anche il sindaco Enrico Franza. Lo stesso primo cittadino non era stato informato dell'ennesima interruzione.

Va anche detto che al De Gruttola, nel rione Martiri, ci sono i corsi serali. "Studenti sempre dimenticati. Comprendiamo che ci possano essere dei problemi con la rete idrica, ma si deve tener conto anche dei tempi scuola".