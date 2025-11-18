Le sorgenti sono a secco: stanotte stop all'acqua in mezza Irpinia Rubinetti a secco anche stanotte, la crisi va avanti da oltre 5 mesi

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, Mercoledì 19 Novembre, nei Comuni di: CESINALI; MONTEFORTE IRPINO (Località Alvanella) Montefusco, Parolise, Prata Principato Ultra, Pratola Serra, Santa Paolina, Salza irpina, San Potito Ultra, Sorbo Serpico. Castelvetere Sul Calore (Centro Urbano, Via Vioni, e Contrade: Sant’Antonio Abate, Sant’Angelo, Orticella); Frigento (Case popolari, Contrade Pagliara, Mattine, San Marco, La Quarta, Piano della Croce); Gesualdo (Contrade Ariella, Carpignano, Torre Dei Monaci, Otica, Valli, Fontana Tassola, Maddalena, Pescariello, Lammia, San Silvestro, Pozzo del Principe, S. Elia, Catauro, Capo Del Gaudio e via Dante Alighieri); Lioni (Tutto il territorio); Montemarano (via Santi Giovanni e Paolo, centro urbano, Contrada Bosco e zone limitrofe); Paternopoli (Centro urbano, Contrade: Piana Del Bosco, Bovane, Cerreto, Salice, Calore, Nocelleto e zone limitrofe) Nusco (Serbatoio Rurale, località San Pancrazio, Via Chianola 1 e 2, Via Mito, Via Bivio, Via Vannara, Via Ponnilo Via Campo, Via Ofanto, Via Tagliabosco, Via Macchia, Via Tavernarsa e Contrade Scuozzo, Tagliabosco e zone limitrofe); Torella Dei Lombardi (Contrade: Lenze, Boschitiello, Piano Marotta, La Cesine, Fossi Della Corte, via Dell’Angelo); Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse; data la grave carenza idrica, l’erogazione potrebbe interrompersi prima dell’orario previsto. Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità, si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui. Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it e Canale Social Facebook. Per casi di effettiva necessità è possibile contattare il seguente NUMERO VERDE 800954430.