Ariano: serbatoi di riserva nelle scuole contro la mancanza d'acqua

Riunione operativa tra area tecnica e assessorato alla pubblica istruzione

L'annuncio

Ariano Irpino.  

"Le scuole non subiranno più ordinanze di chiusura per la mancanza d'acqua, come purtroppo avvenuto soprattutto negli ultimi anni".

Ad affermarlo è la vice sindaca, nonche assessora alla pubblica istrizione Grazia Vallone che spiega: 

"Finalmente avremo serbatoi dell'acqua di riserva nelle scuole di competenza comunale ad Ariano Irpino".  Riunione operativa presso negli uffici dell'area tecnica comunale con i delegati delle scuole.

"Lunedì cominciano i primi lavori di installazione dei depositi. Si parte dalla scuola Calvario. Efficientamento idrico, verranno sostituire tutte le vaschette degli sciacquoni 190, si passerà dai 10l di oggi ai 3 e 6l a scarico, notevole il risparmio di acqua a fronte dei 5700 litri giornalieri stimati allo stato attuale.

I serbatoi sono stati calcolati per l'autosufficienza idrica per più di quattro giorni senza erogazione. Gli istituti comprensivi non saranno più chiusi per mancanza di acqua".

