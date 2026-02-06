Avellino, ladri in azione a Contrada Pignatella: 6 colpi di una notte In azione 4 uomini con tute nere e zaini: colpi rapidi e mirati tra Contrada Archi e Rione Parco

Ladri in azione tra le contrade e periferie di Avellino. L'altra notte nel mirino di una banda di malviventi c'è stata contrada Pignatella, la zona che insiste tra Rione Parco e Contrada Archi. Una zona isolata, in cui vivono numerose persone tra villette e complessi in cui, come mostrano le immagini della videosorveglianza privata, 4 ladri indisturbati sono entrati in azione.

In una sola notte i colpi sono stati rapidi e in serie, messi a segno a partire dalle ore 19. Probabilmente i malviventi avevano già monitorato accuratamente la zona, studiando le abitudini e orari dei residenti, tanto da entrare in azione in case vuote, in cui i proprietari non erano in casa. Come monitorato dalla videosorveglianza di una casa privata in un caso in soli otto minuti sono riusciti a forzare l'ingresso di una villetta, entrare e trafugare soldi e preziosi. A contrada Pignatella i residenti vivono asserragliati in casa e chiedono più controlli e illuminazione.