Avellino, Pestaggio di Paolo Piccolo: udienza preliminare bis per nove imputati I nove dovranno comparire il 13 maggio davanti al gup con le accuse di omicidio aggravato

di Paola Iandolo

Lo massacrarono di botte con mazze e bastoni nel carcere di Bellizzi fino a condurlo alla morte: per nove imputati si riparte dall'udienza preliminare. Ora la procura contesta il reato di omicidio aggravato dalla crudeltà anche nei confronti di due degli imputati giudcati già con rito abbreviato e che avevano rimediato una condanna a sette anni e quattro mesi di reclusione. I nove dovranno comparire davanti al gup del tribunale di Avellino il 13 maggio prossimo.

Gli sviluppi giudiziari sono arrivati dopo che il Personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino e del N.I.C. della Polizia Penitenziaria – Nucleo Investigativo Regionale per la Campania hanno dato esecuzione ad una nuova ordinanza applicativa di Misura coercitiva della Custodia Cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino, su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica per omicidio aggravato.

L'’indagine è stata avviata a seguito dei fatti occorsi la sera del 22 ottobre 2024, presso la Casa Circondariale “A. Graziano” di Avellino, e relativa alla rivolta dei detenuti all’interno della predetta struttura, culminata con il grave ferimento di Paolo Piccolo, trasportato all’Ospedale Moscati di Avellino in prognosi riservata. L’attività investigativa ha consentito di identificare gli autori del pestaggio ai danni del detenuto e di ricostruire le fasi dell’escalation di violenza, conseguente alla contrapposizione tra due gruppi criminali.

Nei giorni successivi al grave episodio, sono state eseguite delle perquisizioni all’interno dell’Istituto penitenziario ad opera della Polizia Penitenziaria con il consecutivo trasferimento dei detenuti più pericolosi verso altre strutture penitenziarie insistenti anche in altre regioni. In seguito il G.I.P. di Avellino, con ordinanza del 7 marzo 2025, ha disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.