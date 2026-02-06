Incidente sul Raccordo: tir fuori strada, code sull'Avellino-Salerno Caos e disagi sul raccordo tra i due capoluoghi poco prima dello svincolo per Caserta/Roma

Incidente sul Raccordo, caos sull’Avellino–Salerno. Questa mattina poco dopo le ore 7 un sinistro ha visto coivolto un grosso autoarticolato. E' successo nei pressi dello svincolo per Caserta/Roma in direzione Salerno, dove ,per cause da accertare, il grosso mezzo è finito parzialmente fuori dalla carreggiata.

Code e disagi

In questo momento si vivono momenti di forte rallentamento del traffico veicolare sull’asse Avellino–Salerno, dove ci sono code e disagi per quanti sono in transito.

Sul posto sono intervenuti gli operatori ANAS e i mezzi di soccorso, con traffico fortemente rallentato e circolazione regolata provvisoriamente su una sola corsia. Si registrano code e disagi per chi viaggia in direzione Caserta e Roma.

Soccorsi sul posto

Al momento non si segnalano feriti gravi, ma le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del veicolo sono ancora in corso. Le forze dell'ordine e soccorritori consigliano di valutare percorsi alternativi agli automobilisti in transito. L'impatto si è verificato dopo le ore 7 in una fascia oraria di punta per il traffico veicolare di pedolari, lavoratori e studenti.

