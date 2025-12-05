Montoro, apre lo sportello di ascolto e sostegno psicologico: è gratuito Lo sportello è rivolto a tutti coloro che attraversano un momento di difficoltà

di Paola Iandolo

Il Comune di Montoro compie un passo importante nel campo del benessere sociale, aprendo ufficialmente lo Sportello di Ascolto e Sostegno Psicologico, un servizio gratuito rivolto a tutti i cittadini che attraversano momenti di difficoltà, stress emotivo, cambiamenti personali o familiari, o che semplicemente sentono il bisogno di un confronto professionale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio sicuro, riservato e competente, capace di accogliere le fragilità e di orientare le persone verso un percorso di maggiore equilibrio e consapevolezza. A curare lo sportello saranno due figure altamente qualificate: il Dottor Antony Teodosio, Psicologo Psicoterapeuta e la Dottoressa Luisa De Donato, Psicologa. Entrambi metteranno a disposizione competenze ed esperienza per accompagnare cittadini di ogni età in un percorso di ascolto e supporto mirato. La prenotazione è obbligatoria chiamando allo 0825 523861.

Giorni e orari di ricevimento

Lunedì: 10:00–12:00 / 15:00–17:00

Giovedì: 16:00–18:00

Venerdì: 15:00–17:00

Orari consigliati per le telefonate

Lunedì: 09:00–10:00 / 12:00–15:00 / 16:00–19:00

Sabato: 08:00–10:00 / 14:00–15:00

Lo sportello rappresenta un’occasione di vicinanza concreta alle persone, un gesto amministrativo che guarda alla fragilità come a una dimensione da accogliere e accompagnare, non da stigmatizzare. In un periodo storico in cui il disagio psicologico è sempre più diffuso, il Comune invita la cittadinanza a non esitare nel chiedere aiuto: prendersi cura della propria salute mentale significa prendersi cura della propria vita e della comunità in cui si vive. Un passo avanti significativo per Montoro, che sceglie di mettere al centro le persone e il loro benessere.