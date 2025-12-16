Monteforte: una festa in musica carica di speranza Applausi per gli allievi dell’indirizzo musicale della secondaria di primo grado dell'IC Aurigemma

Una festa in musica carica di speranza, capace di emozionare grandi e piccini e restituire appieno lo spirito del Natale.

Tanti applausi per gli allievi dell’indirizzo musicale della secondaria di primo grado dell'IC Aurigemma di Monteforte che si sono esibiti questo pomeriggio, nella chiesa di San Nicola, nel tradizionale concerto di Natale, con la supervisione dei docenti di strumento Giuliana Galasso, Pasquale De Iesu, Maurizio Severino e Cristiano Della Corte.

A introdurre il concerto la dirigente scolastica Filomena Colella che ha sottolineato la necessità di una sinergia forte con l’amministrazione comunale, sulla scia del percorso portato avanti con il sostegno della gestione commissariale.

Una collaborazione inaugurata, nei giorni scorsi, dall’esibizione degli allievi di strumento alla cerimonia di insediamento del Consiglio “L’accensione dell’Albero di Natale a Monteforte si carica quest’anno di un valore forte - ha ribadito Colella - rappresenta la speranza di una stagione nuova per la comunità, segnata dal rispetto dei valori di legalità e solidarietà”.

La dirigente ha voluto, poi, sottolineare come la comunità scolastica debba continuare a impegnarsi perchè “l’eccellenza rappresentata dal nostro istituto continui a crescere. In tempi in cui ogni scuola deve fare i conti con i numeri imposti dal dimensionamento, è necessario che ciascuno faccia la sua parte per salvare il patrimonio rappresentato dal nostro istituto e non rischiare l’accorpamento con scuole di altri comuni”.

Il sindaco Fabio Siricio ha posto l’accento sulla volontà di camminare al fianco della scuola e puntare su cura, coraggio e comunità, per superare insieme le difficoltà finanziarie con cui deve fare i conti il Comune.

“Siamo intervenuti per risolvere le criticità legate alla pubblica illuminazione e abbiamo scelto di illuminare dei luoghi simbolo, dalla piazza al parco degli Argonauti fino al centro sociale Fenestrelle”. A ricordare lo spirito del Natale don Fabio Mauriello, parroco della chiesa di San Nicola che ha sottolineato come la lezione più bella che consegna la nascita di Gesù sia l’amore che ciascuno può scegliere di donare agli altri.

Il concerto è stato anche l’occasione per premiare gli alunni che hanno conseguito lo scorso anno la certificazione musicale Trinity, a conferma di come l’indirizzo musicale rappresenti uno dei fiori all’occhiello dell’istituto. Bravissimi gli allievi delle classi di piano, oboe, violino e violoncello che hanno reinterpretato i brani della tradizione di Natale, da Astro del Ciel a Fratello Sole-Sorella Luna, con il pubblico chiamato a cantare per accompagnare i giovani musicisti.