Ariano: l'emozionante discesa di babbo Natale per la gioia del bambini Solidarietà e spettacolare prova dimostrativa da parte della protezione civile Aios

Babbo Natale in volo per la gioia dei bambini, dalla sommità del castello normanno al grande prato verde della villa comunale ad Ariano Irpino.

E’ la tradizione che si rinnova. Solidarietà e spettacolare prova dimostrativa da parte della protezione civile Aios in occasione del Natale. Un evento che si rinnova anno dopo anno grazie ai volontari guidati da Amedeo Iacobacci.

Sul tricolle è giunto il nucleo Maf montano, alluvionale, fluviale del Prociv Avellino di cui fa parte lo stesso Iacobacci.

Un reparto collaudato che svolge attività specialistiche in ambienti ostili, fiumi montagne, dirupi e in altre situazioni di estrema criticità. Professionalità, competenza ed esperienza in un settore delicatissimo, tra i più importanti ed efficienti in Italia, quello della Protezione Civile

Piccoli e grandi, tutti con il naso all’insù. Una volta sceso a terra, babbo Natale ha distribuito caramelle a tutti i bambini e ricevuto gli applausi dalle famiglie accorse nel piazzale Lusi nonostante il freddo. Presente l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Enrico Franza e dal suo vice Grazia Vallone.

“Ringraziamo quanti ci hanno onorato anche quest’anno della loro presenza - ha detto Amedeo Iacobacci - anche quest’anno siamo riusciti nell’impresa e cogliamo l’occasione per rivolgere un augurio affettuoso di buon Natale a tutta la città.

Il nostro impegno, non cesserà durante queste festività. Si chiuse per noi un anno ricco di iniziative e traguardi importanti. Che il 2026 possa essere ancora più intenso e pieno di soddisfazioni per tutti”.