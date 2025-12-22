"Ho Gesù in capo al letto e solo che lo vedo, mi viene da piangere" Ariano: si commuove Violanda Savariello, donna di profonda fede, alla veneranda età di 100 anni

“Ho Gesù in capo al letto e solo che lo vedo, mi viene da piangere, chissà perché, non lo so”.

Si commuove Violanda Savariello alla veneranda età di 100 anni, circondata dall’affetto di parenti ed amici ad Ariano Irpino. Vedova da 37 anni, una sola figlia, Anna, insieme al genero Silvio Scaperrotta, due nipoti e quattro pro nipoti

Lucidissima e temprata, ha ricevuto con immensa emozione una pergamena da parte del sindaco Enrico Franza tra le suggestive mura di Taverna Vitoli a Camporeale.

Vita di sacrifici quella di nonna Violanda, residente nel rione Martiri vecchi, dove un tempo vi erano le ex casette asismiche.

“Ho lavorato tanto, a volte anche solo per una mangiata. Erano tempi difficili, in cui non avevamo nulla, non certo come quelli di oggi. Sono arrivato a questa età, grazie a Dio in buona salute, perché basta saper vivere, cosa che oggi molti non sanno cosa significa. Io uso il cuore non solo la bocca. Non vi è cosa più bella. Le chiacchiere si fanno fritte il cuore è una cosa stupenda e meravigliosa”.

Presente con tanto di fascia tricolore il sindaco Enrico Franza: “Sono eventi straordinari e fortunatamente non unici. Quest’anno ne abbiamo festeggiati davvero tanti e poi quando respiri questa vitalità è davvero un incoraggiamento per tutti.

La signora Violanta ha rivolto a tutti gli auguri più sinceri col cuore. Mi sento di copiare i suoi auguri che estendo a tutta la città di Ariano per questo Natale".