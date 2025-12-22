Ariano: un albero di Natale fatto di trattori dagli agricoltori Un'iniziativa unica nel suo genere per lanciare un chiaro e forte messaggio

Un albero di Natale inedito quello realizzato nell'area industriale di Camporeale ad Ariano Irpino, simboleggiato dalla presenza di un numero considerevole di mezzi agricoli.

Un'iniziativa unica nel suo genere per lanciare un chiaro e forte messaggio: "Noi ci siamo e no abbassiamo la guardia".

In campo la dinamica associazione "Vecchi trattori irpini". Fuochi pirotecnici, panettone e un brindisi natalizio.

"In breve tempo, abbiamo deciso di fare un albero di Natale con i trattori nuovi, escludendo questa volta il vecchio - afferma Gaetano Di Palma - il messaggio che vogliamo lanciare è che noi agricoltori ci siamo ancora, nonostante le diversità, le mancanze dei mercati e tutto il resto. Cerchiamo di andare sempre avanti e soprattutto di essere uniti. I prezzi sono quelli che sono, i mercati sempre in discesa, le spese si quintuplicano e noi davvero non ce la facciamo più. Ci dispiace soprattutto per i giovani, a loro va il nostro pensiero maggiore, non è facile ma ci proviamo. Buon Natale e che il 2026 sia prospero per tutti.

A Camporeale è giunta anche la vice sindaca Grazia Vallone: "I nostri agricoltori sono una grande forza e rappresentano quell'energia positiva che esiste nei nostri territori, venire di qui per prendere parte a questa bellissima iniziativa è un momento davvero intenso.