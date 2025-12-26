Aree interne e giovani: confronto con l'eurodeputato Lello Topo Interverranno rappresentanti istituzionali e giovani amministratori locali

Domenica 28 dicembre alle ore 10.00, presso il centro di aggregazione di Villa San Nicola a Cesinali, si terrà l’interactive talk “Il ruolo dei giovani nelle politiche rurali”, evento conclusivo della Winter School ComunitAree organizzata dall’associazione Give Back giovani aree interne.

L’incontro, moderato dal giornalista Alessio Capone, si aprirà con i saluti del sindaco di Cesinali, Dario Fiore, e di Roberto Sullo, presidente dell’associazione Give Back. Interverranno rappresentanti istituzionali e giovani amministratori locali:

Andrea Capellini, delegato UE ANCI Giovani Emilia-Romagna, Davide Laezza, assessore del Comune di Forio, Giacomo Mosca, consigliere EULC del Comune di Jesi, Emanuela Pericolo, consigliera della Provincia di Avellino, Asia Trambaioli, vicesindaca di Gaiba. A chiudere il confronto sarà l’eurodeputato Lello Topo (Socialists & Democrats).



L’iniziativa rappresenta la conclusione della Winter School ComunitAree, attività di follow-up del progetto YES I AM, e mira a far emergere idee concrete, azioni e reti di collaborazione per il rilancio delle comunità locali nelle aree interne. L’evento è aperto al pubblico.