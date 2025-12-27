Tragedia in Canada, muore 11enne irpino: la tragedia di Henry Losco Il dramma pochi giorni fa in Canada

Tragedia in Canada muore 11enne irpino, dolore e cordoglio nell'avellinese. Henry Losco, un bambino di soli 11 anni, ha perso la vita in un incidente domestico. Un dramma senza fine per familiare e parenti .

L’incidente: fuga di monossido fatale

Era il 19 dicembre quando, nell’appartamento che la famiglia Losco aveva appena iniziato a chiamare casa, un’improvvisa fuga di monossido di carbonio ha spezzato il destino di un bambino. L’edificio si trova al 1827 di Albert Street, a Regina, città della provincia canadese del Saskatchewan. Henry, bambino che aveva ancora tutta la vita davanti, non ce l’ha fatta. Anche suo padre, Sergio, noto in Irpinia per la sua passione per il calcio e il basket, è stato colpito dall’incidente.

Il sogno spezzato

La famiglia Losco si era trasferita in Canada da poco, con la speranza di ricominciare, di costruire un futuro. Poi la tragedia senza fine.

Indagini in corso

Le autorità locali stanno indagando, cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Il cordoglio della comunità irpina

La comunità irpina, che conosceva Sergio Losco per il suo impegno sportivo e civile, ha ricevuto la notizia con grande commozione.

"Con il cuore pesante, annunciamo la tragica scomparsa del nostro dolce ragazzo Henry.- si legge sulla pagina social del padre di Henry -. Famiglia e amici sono invitati a unirsi a noi per celebrare la sua vita. Servizio funebre:

Martedì 30 dicembre 2025. Il servizio inizia alle 13:00. Una visita sarà disponibile alle 12:45, poco prima del servizio, presso la cappella funebre Speers e cremazione 2136 College Avenue Regina, SK. Tutti sono i benvenuti a partecipare e condividere ricordi di Henry.".