Ariano: il trono di babbo Natale e della befana è pronto In prima linea anche quest'anno i volontari di Panacea

Il trono di babbo Natale e della befana è pronto. Per il quinto anno e per la gioia dei bambini si rinnova il tradizionale appuntamento di Panacea ad Ariano Irpino.

"Vi aspettiamo il 3 gennaio dalle ore 15.30 nella nostra sede di piano di zona accanto al dipartimento di salute mentale e l'ufficio postale per prendere attivamente parte alla nostra iniziativa - afferma la presidente Maria Spina Pratola - ringraziamo sin da ora tutte le famiglie e i i loro bambini, ci aspettiamo anche quest'anno lettere meravigliose.

Un grazie particolare intendiamo rivolgerlo ad Antonio Testi di Casalbore per il suo prezioso contributo. Uno di noi anche in questa edizione 2026. Siamo pronto, vi aspettiamo in tanti il 3 gennaio".