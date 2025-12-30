Dimensionamento scolastico: osservazioni al piano da parte di Fdi

Manfredi D’Amato in qualità di presidente del circolo Fratelli d'Italia di Ariano Irpino, presenta le seguenti osservazioni in merito alla proposta di piano di dimensionamento scolastico per l’anno 2026/2027 che interessa il comune di Ariano Irpino.
"Dalle informazioni diffuse emerge la previsione di due accorpamenti scolastici che comporterebbero la perdita di due autonomie scolastiche(presidenze) nel medesimo Comune.
Tale ipotesi risulta fortemente penalizzante per la città di Ariano Irpino e per l’intero comprensorio per le seguenti motivazioni:
Ariano Irpino rappresenta un territorio vasto e complesso dal punto di vista geografico, con numerose frazioni e difficoltà logistiche che rendono necessario il mantenimento di presidi scolastici autonomi ed efficienti.
La soppressione di due autonomie scolastiche nella stessa città appare sproporzionata rispetto agli interventi previsti in altri comuni della provincia.
Gli Istituti coinvolti svolgono una funzione educativa sociale, e culturale storica, fondamentale per il territorio.
Sono state segnalate criticità e incongruenze nei dati numerici degli iscritti utilizzati per la valutazione del dimensionamento.
Non risulta vi sia stato un adeguato confronto preventivo con le istituzioni locali, le comunità scolastiche e le famiglie".
Alla luce di quanto sopra esposto, D'Amato chiede:
"La revisione del Piano di dimensionamento scolastico relativo al Comune di Ariano Irpino, il mantenimento delle autonomie scolastiche esistenti, in subordine, la sospensione o il rinvio delle decisioni e l’apertura di un tavolo di confronto con il territorio. Confidando in un attendo riesame della proposta".
La lettera è stata inviata alla regione Campania, direzione generale per l’istruzione, ufficio scolastico regionale per la Campania, Provincia di Avellino, settore istruzione, ufficio scolastico provinciale di Avellino, al sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza.