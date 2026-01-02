Grottaminarda: grande partecipazione emotiva con Bennato e Montecorvino Gremita la chiesa di Santa Maria Mggiore durante il concerto: "Qualcuno sulla terra"

Chiesa di Santa Maria Maggiore gremita e grande partecipazione emotiva del pubblico per il concerto "Qualcuno sulla Terra", scritto ed interpretato dal grande Eugenio Bennato, accompagnato dal gruppo "Voci del Sud" con la partecipazione straordinaria e travolgente di Pietra Montecorvino.

Musica e riflessione attraverso sette corali che Bennato ha scritto per una rilettura in chiave contemporanea dei racconti biblici raccontando i sette giorni della creazione, parlando della terra, dell’uomo.

E sul finale grandi successi come “Che Mediterraneo sia” e classici napoletani come “Tu si na cosa grande” che Pietra Montecorvino ha dedicato proprio al marito Eugenio Bennato.

Soddisfazione da parte del sindaco Marcantonio Spera e dell'amministrazione comunale da lui guidata per questro straordinario evento.

"C'è sempre qualcuno sulla terra che fa la storia - ha detto Eugenio Bennato - che la indirizza, che la devia, oggi siamo di fronte allo scempio di personaggi impresentabili ai quali dobbiamo porre la volontà di ciascuno di noi. Dipende anche da tutti noi opporsi a questa cronaca di bombardamenti, genocidi e stermini. Ho scritto "Qualcuno sulla terra" proprio nella speranza che sia la coscienza di ognuno di noi a cambiare la stioria".