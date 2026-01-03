Ariano: al buio e sotto la pioggia ad attendere l'apertura dell'ufficio postale Avvio d'anno all'insegna dei disagi per la riscossione della pensione nel rione Martiri

Oscurità totale. La foto è reale e non lascia spazio a dubbi. Alba da buio pesto sotto la pioggia per decine di anziani davanti alla filiale delle poste di rione Martiri ad Ariano Irpino. La segnalazione ci arriva da una donna.

"Non si vedeva nulla, tutto spento e gente in attesa sotto la pioggia per la riscossione della pensione. Non è la prima volta che l'illuminazione pubblica va via nel nostro rione oltre ad essere scarsissima. Non si vede nulla. Si stava meglio quando si stava peggio". Totalmente spento anche il mega albero e le luminarie di Natale.

Sul black out non possiamo che segnalare quanto denunciato alla nostra redazione a chi di competenza. Una ricognizione degli impianti è stata annunciata nei giorni scorsi dal sindaco Enrico Franza. Per quanto riguarda invece i lampioni spenti all'ingresso del piano di zona, il disagio sarebbe stato causato dai lavori di scavo e posa della fibra ottica.

In merito agli utenti esposti alle intemperie, il problema riguarda purtroppo tutti gli uffici postali dal centro alle periferie Martiri e Cardito, privi di una tettoia dove potersi riparare in caso di pioggia, durante gli orari di attesa all'esterno e nei due sportelli postamat dove d'estate è un'impresa effettuare prelievi accecati dal sole e nei mesi invernali peggio che andar di notte tra pioggia e vento.