Avellino piange Salvatore, il barista gentile: ondata di commozione sui social E' morto stamattina ad Avellino Salvatore Ferraro, aveva 62 anni

Se ne è andato in punta di piedi, in silenzio, Salvatore Ferraro storico barista di Avellino. Salvatore è morto questa mattina ad Avellino, aveva 62 anni. Nella sua lunga carriera Salvatore ha lavorato al Frap's al Saint Tropez e in altri storici bar del capoluogo, facendosi conoscere e apprezzare da tanti per quel suo garbo innato e competenza , che lo hanno reso particolarmente caro alla comunità avellinese. Negli ultimi anni Salvatore non lavorava più, ma era sempre pronto a dare una mano alle persone e ai commercianti del centro. Salvatore si è spento questa mattina ad Avellino e la notizia rapidamente è circolata sui social, che sono diventati il diario del dolore e del cordoglio. A postare la notizia con una foto Ciro Covi, proprietario del Jungle Gin bar del Corso Vittorio Emanuele. "Ho perso un amico, addio Salvatore che la terra ti sia lieve", ha scritto Ciro ricordando il suo passato prima da collega e poi da amico con Salvatore. In poche ore il social è stato invaso da tanti messaggi di cordoglio e ricordo di Salvatore.