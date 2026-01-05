Ariano: festività natalizie all'insegna della solidarietà grazie a Panacea Grande successo per la quinta edizione del trono di babbo Natale e della befana

Grande successo per la quinta edizione del trono di babbo Natale e della befana, nell’ambito delle attività del Natale dell’associazione Panacea Odv che ha visto impegnati i volontari e volontarie nel pranzo di Natale per i più bisognosi, banco alimentare con la consegna di 150 pasti e panettoni a domicilio delle famiglie più bisognose, attività di clownterapia per gli anziani delle Rsa del mentro Minerva e Padre Pio, dell’Istituto Capezzuto, dei ragazzi della fondazione Mainieri centro socio educativo per diversamente abili.

Più di 50 bambini hanno potuto incontrare babbo Natale e la befana nella sede di Panacea al piano di zona.

Per tutti caramelle, dolci musiche natalizie, regali e la calza della befana. Ogni bambino ha scritto una letterina per babbo Natale e le letterine più belle saranno premiate con un buono da spendere nei negozi arianesi.

Soddisfatta la coordinatrice dei volontari Maria Spina Pratola sempre in prima linea nel sociale. La figura di babbo Natale è stata interpretata da Leonardo Russolillo volontario storico dell'associazione. Emanuela Riccio e Michelina Mariano insieme agli altri volontari hanno coordinato le attività e i giochi dei bambini presenti alcuni con bisogni speciali.

Presente per un saluto dell’amministrazione comunale l'assessore Pasqualino Molinario che elogia il lavoro svolto dai volontari di Panacea Odv e di tutti i volontari delle associazioni del comune di Ariano Irpino che hanno organizzato in questo Natale tantissime iniziative di beneficenza e solidarietà.