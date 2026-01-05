Aiello del Sabato: tombolata d'amore e di sorrisi Un 2026 che inizia nel migliore dei modi

Pienone in biblioteca, anime belle, sorrisi, premi e tanta voglia di stare insieme. "Ci hanno raggiunti in tanti, oltre i confini del circondario comunale, Cesinali, Aiello, Atripalda, Avellino e perfino Milano - così precisa la vice presidente Cif centro italiano femminile comunale di Aiello del Sabato Connie Della Sala - il nostro era il terzo appuntamento natalizio, conclusosi con soddisfazione immensa. Ringraziare ogni singolo partecipante è doveroso, come l'impegno audace delle volontarie e dei volontari, nonchè della presidente Gianna Nazzaro".

Un 2026 che inizia nel migliore dei modi, stando insieme convivialmente. Percorsi di vita che si intersecano intorno alla comunità.