Montefredane: Epifania di festa tra tradizione, musica e comunità La comunità si prepara a vivere una giornata speciale

Montefredane si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna della tradizione, della condivisione e della cultura.

Martedì 6 gennaio 2026, in occasione dell’Epifania, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ciro Aquino ha organizzato due appuntamenti che uniranno grandi e piccoli in un’unica grande festa per la comunità.

La mattinata sarà dedicata ai bambini. A partire dalle ore 11:00, Piazza Municipio si trasformerà in un luogo di magia e sorrisi con l’arrivo della Befana. Tra dolci, calze e allegria, la figura più amata dell’Epifania regalerà un momento di gioia a tutti i più piccoli. È prevista la consegna di una calza in omaggio a tutti i bambini residenti, rinnovando una tradizione che da anni rappresenta un simbolo di attenzione e vicinanza dell’Amministrazione alle famiglie.

Le festività natalizie si concluderanno in serata con un evento culturale di grande valore. Alle ore 19:30, presso la Sala Consiliare, si terrà il concerto del cantante napoletano Sasà Di Palma, affermato interprete della canzone partenopea. Ad accompagnarlo, strumentisti di grande qualità, tra cui il pianista Giuseppe Ganzerli. Il programma musicale proporrà un repertorio interamente napoletano, ripercorrendo le tappe più significative della tradizione canora partenopea, in un viaggio fatto di emozioni, memoria e identità culturale.

Al termine del concerto, l'amministrazione comunale offrirà un brindisi augurale, occasione di incontro e scambio di auguri con la cittadinanza.

Con questi due appuntamenti, Montefredane saluta il Natale confermando il valore delle tradizioni, dell’attenzione ai più piccoli e della promozione culturale come strumenti fondamentali per rafforzare il senso di comunità.