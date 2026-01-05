Monteforte, comune sempre più a servizio dei cittadini: whatsapp per informare Informati i cittadini anche sulla allerta meteo

di Paola Iandolo

L’amministrazione comunale di Monteforte Irpino è sempre più vicina ai cittadini e alle loro esigenze. In questa direzione va l’attivazione del canale ufficiale WhatsApp del Comune di Monteforte Irpino, un nuovo modo per essere sempre informati, in tempo reale e direttamente sul telefono con avvisi, comunicazioni utili, eventi, servizi e aggiornamenti ufficiali: tutto in un unico canale, semplice e immediato. Qualsiasi tipo di informazione arriverà dunque in tempo reale e da un canale ufficiale, senza nessun tipo di filtro, Per iscriversi: https://web.whatsapp.com/

Tramite il canale whatsè stata diramata l'allerta meteo con avviso alla cittadinanza.

La Prefettura di Avellino ha diramato un avviso di allerta meteo GIALLA per previste condizioni meteorologiche avverse sul nostro territorio. Pertanto si invitano tutti i cittadini a:

* prestare la massima attenzione negli spostamenti

* evitare zone a rischio allagamenti, sottopassi e corsi d’acqua

* segnalare eventuali situazioni di pericolo

* attenersi alle indicazioni della Protezione Civile

Il Comune di Monteforte Irpino è in costante contatto con gli enti competenti e attiverà ogni misura necessaria a tutela della pubblica e privata incolumità.