Arcieri del tricolle: il 2026 comincia alla grande Ben nove podi ad Ariano Irpino

Ben nove podi, otto negli individuali ed uno a squadra, per gli Arcieri del Tricolle che hanno organizzato e partecipato ad un’ulteriore gara interregionale indoor ad Ariano irpino tenutasi il 4 gennaio 2026.



La gara, valevole per la qualifica ai prossimi campionati italiani, ha visto la partecipazione di arcieri provenienti dalla Campania, dalla Basilicata e dalla Toscana.



In occasione dell’apertura della manifestazione, dopo l’inno nazionale, si è osservato un minuto di silenzio per commemorare le giovani vittime della grave sciagura avvenuta a Crans Montana nella notte di capodanno.

Questi i risultati degli Arcieri del Tricolle nella classifica finale generale:

Marianna Rogazzo, arco nudo, master femminile, oro.



Sharon Lucia Piligra De Delfinetti, arco nudo, seniores femminile, oro.



Alessia Manganiello, arco nudo, juniores femminile, oro.



Matilde Puorro, arco olimpico, al suo esordio nella classe ragazzi femminile, oro.



Angelino Grieco, arco nudo, master maschile, argento.



Simone De Gregorio, arco olimpico, giovanissimi maschile, argento.



Carmine Ricci, al suo esordio in gara con la maglia degli Arcieri del Tricolle, arco compound, seniores maschile, argento.



Antonio Zotti, arco nudo, master maschile, bronzo.



Domenico Paonessa, arco nudo, master maschile, quarto posto.



Oro anche per la squadra arco nudo, master maschile, composta da Angelino Grieco, Antonio Zotti e Domenico Paonessa.



A tutti i partecipanti è stato offerto un apprezzato portachiavi artigianale, in legno, realizzato ed offerto dall’arciere Angelino Grieco.