Ariano, monoblocchi prefabbricati accanto ai binari: tornano i ferrovieri Il nucleo manutentivo resterà a Cerreto fino al termine dei lavori dell'alta capacità

Monoblocchi prefabbricati accanto ai binari della stazione ferroviaria di Ariano Irpino. Ad immortalarli è stato Antonino Giorgione. E' qui che troverà posto il nucleo manutentivo lavori ed impianti elettrici, che da Savignano scalo trasferirà uffici e spogliatoi. Resteranno a Cerreto fino alla chiusura del cantire dell'alta capacità per poi essere dislocati alla stazione Hirpinia in località Santa Sofia ad Ariano Irpino.

Un luogo che gli abitanti difendono a denti stretti. Così Lello Albanese: "La stazione di Ariano Irpino non è un dormitorio, lo dimostra il fatto che torneranno 40 ferrovieri della manutenzione. Per quando riguarda i treni, ne passano abbastanza, purtroppo non fermano, ma qui le colpe sono anche della politica arianese che negli anni se n'è infischiata del problema. La comunità in ogni caso è viva con le attività della proloco, della chiesa e del Dlf".