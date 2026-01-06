Solofra, muore a 41 anni addio a Fabio De Maio: paese in lutto Il tragico lutto per il decesso del 41enne di Sant'Agata Irpina

Solofra in lutto per la morte di Fabio De Maio, morto a 41 anni dopo una lunga malattia. La comunità solofrana quella di Sant'Agata Irpina piangono la scomparsa di Fabio , deceduto a pochi giorni dal suo 41º compleanno, dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro la malattia. Amato da tutti per il suo sorriso e la sua voglia di vivere, Fabio lascia un vuoto profondo nella comunità e nei cuori di chi lo conosceva. La città intera si unisce al dolore della famiglia, ricordando con affetto un ragazzo che ha saputo insegnare il valore della vita fino all’ultimo giorno.

Domani i funerali

Fabio lascia il padre Raffaele, i fratelli Emanuele ed Ivan, le cognate, gli zii, cugini ed i familiari tutti. I funerali si terranno domani mercoledì 7 gennaio alle ore 15, nella chiesa di Sant'Agata Irpina.

Il dolore sui social

In queste ore, i social media sono inondati di messaggi di affetto e di cordoglio, con molti a condividere ricordi e parole di stima per l'uomo che, secondo chi lo ha conosciuto, era molto amato per la sua personalità e il suo impegno.

La scomparsa di De Maio ha lasciato un vuoto che coinvolge non solo i suoi familiari, ma anche l'intera comunità che si stringe intorno alla sua famiglia in un momento così difficile.

I messaggi di cordoglio

"Mi hai dato forza nel momento più brutto della mia vita perché tu quel dolore purtroppo lo conoscevi bene. Ora tu hai ritrovato la tua serenità con la tua mamma. Oggi non perdo un amico...ma un fratello", si legge sui social. "Non esistono parole che possano colmare un dolore così grande. Il tuo ricordo resterà vivo in chi ha avuto la fortuna di conoscerti.", annotano gli amici.