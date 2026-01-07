Ariano, la rivolta delle contrade:"Vi aspettiamo alle prossime elezioni" Sotto accusa tutti i politici, nessuno escluso: "Dovete avere buone gambe per venire a bussare"

E' di nuovo un enorme pantano Creta e ad Anselice la strada sta quasi scomparendo. "Tra poco saremo costretti a rimanere a casa". Sale l'indignazione nelle contrate arianesi. Non è da meno Palazzisi alle prese con gli stessi problemi.

Una situazione da anni insostenibile. Sotto accusa tutte le amministrazioni che si sono succedute negli anni e i partiti politici, nessuno escluso. Creta in particolare resta uno dei capitoli più amari. "Solo promesse finora - scrive Graziella Gammuto - nemmeno a piedi si cammina qui giù, abbiate il coraggio di dire che delle contrade non vi importa nulla". E il peggio deve ancora arrivare con l'intensificarsi delle precipitazioni. Nel 2018 dovette intervenire la protezione civile grazie all'interessamento in prima persona di Claudia Campobasso. "Non ci resta che comprare gli asini - aggiunge Antonietta Tommasiello da Palazzisi - è vergognoso".

L'indignazione di Giuseppina De Furia: "L'importante che i cafoni pagano le tasse, vi aspetto a casa mia alle prossime elezioni, ma dovete tenere buone gambe".

A nulla è valso ogni appello di Antonino De Michele da Anselice. Questo video reportage è stato realizzato il 2 ottobre 2023. Clicca qui per rivederlo. Era "oro", rispetto al disastro di oggi. E sul versante opposto in contrada Montagna i residenti si sono visti costretti a loro spese a riempire di breccia le buche per raggiungere le proprie abitazioni.