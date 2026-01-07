Tombolata di solidarietà a Grottaminarda: la bella favola di Campo Village

Sono stati soprattutto i bambini ad aggiudicarsi i premi della tombolata di solidarietà che si è svolta nell’auditorium comunale di Grottaminarda.
Un pomeriggio, all’insegna di valori semplici ma importanti, quali la condivisione, il gioco, le tradizioni, lo stare insieme divertendosi con poco.
A rendere ancora più bella l’iniziativa, la presenza dei ragazzi speciali di Campo Village, numerosi premi in palio, infatti, sono stati prodotti dalla cooperativa che si occupa anche di favorire l’occupazione di persone con disabilità.
L’incasso della tombolata sarà devoluto all'Anpas che provvederà ad acquistare materiale di cancelleria per i bambini provenienti da famiglie di Grottaminarda in difficoltà.