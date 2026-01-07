Carpignano: musica e danza per lanciare un messaggio di pace e fratellanza

Il valore della vita, la solidarietà verso i bambini meno fortunati di Africa e India

carpignano musica e danza per lanciare un messaggio di pace e fratellanza

L'iniziativa

Grottaminarda.  

Musica e danza per lanciare un messaggio di pace e fratellanza, per sottolineare il valore della vita, la solidarietà verso i bambini meno fortunati di Africa e India.

Con il cuore, Carpignano incanto e danza nella straordinaria cornice del Santuario dedicato alla Madonna Nera, é stato uno spettacolo davvero coinvolgente.

Il Coro del Santuario di Maria Santissima di Carpignano, il piccolo coro delle voci bianche "Francesca Schirinzi" e le allieve dell’accademia "Danzarte" hanno regalato ad un pubblico numerosissimo una serata densa di emozioni

Ultime Notizie