Carpignano: musica e danza per lanciare un messaggio di pace e fratellanza

Musica e danza per lanciare un messaggio di pace e fratellanza, per sottolineare il valore della vita, la solidarietà verso i bambini meno fortunati di Africa e India.
Con il cuore, Carpignano incanto e danza nella straordinaria cornice del Santuario dedicato alla Madonna Nera, é stato uno spettacolo davvero coinvolgente.
Il Coro del Santuario di Maria Santissima di Carpignano, il piccolo coro delle voci bianche "Francesca Schirinzi" e le allieve dell’accademia "Danzarte" hanno regalato ad un pubblico numerosissimo una serata densa di emozioni