Dramma povertà nelle aree interne: operativo l'emporio solidale in alta Irpinia Beneficiario del finanziamento il consorzio dei servizi sociali

E' già operativo l'emporio solidale in alta Irpinia, nel cortile del municipio di Sant’Angelo dei Lombardi, con ingresso da via IV novembre.

Diversi di servizi offerti: ascolto e orientamento, percorsi personalizzati, consulenze gratuite, residenza e servizi postali, sportello digitale, igiene personale e lavanderia, beni essenziali, orientamento al lavoro, accoglienza notturna, beni per animali domestici.

Il progetto vede il consorzio dei servizi Ssociali “Alta Irpinia” beneficiario di un finanziamento della misura 1.3.2. del Pnrr, denominato “Stazioni di posta” finalizzato proprio a sostenere le persone senza fissa dimora e in condizione di fragilità, favorendo percorsi di autonomia e inclusione sociale.

Attori principali anche la cooperativa “Il Germoglio” e una rete di istituzioni e associazioni del territorio, tra i quali Oratorio Don Siro Colombo Asd-Aps, Galea Odv, Confraternita di Misericordia di Torella dei Lombardi Odv.

Sono intervenuti alla cerimonia inaugurale: Antonio Vella presidente del Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia”, Rosanna Repole sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, don Rino Morra presidente dell’associazione Galea Odv, Alfonsina Porciello Rup misura Pnnr 1.3.2., Fiorenzo Vespasiano presidente dell’associazione Oratorio Don Siro Colombo Asd-Aps, Marco Luongo Presidente della cooperativa sociale il Germoglio arl, Michele Di Maio sindaco di Calitri, Amado Delli Gatti sindaco di Torella dei Lombardi e Presidente della Comunità Montana “Alta Irpinia”, oltre a tanti operatori del consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia” e persone impegnate nel progetto.