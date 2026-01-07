Ariano: bilancio positivo sulle ecoisole ma ci sono ancora episodi di inciviltà Il punto della situazione a distanza di tre mesi dal nuovo sistema di conferimento

Il primo dato certo è che le ecoisole funzionano su gran parte del territorio arianese. Non potrebbe essere diversamente rispetto agli anni scorsi in cui eravamo abituati a vedere soprattutto nei periodi festivi, cumuli di rifiuti lungo strade e piazzole. Per la prima volta, durante le feste natalizie non è accaduto.

Lo confermano anche gli operatori di Irpiniambiente impegnati attentamente nel servizio di raccolta. Numerose sono state le sanzioni elevate dalla polizia municipale che in qualche zona però non hanno ancora scoraggiato gli incivili.

La foto che vedete allegata a questo articolo è stata scattata solo qualche ora fa in località Casone, dove qualcuno ha pensato bene di lasciare a terra, proprio come avveniva frequentemente negli anni scorsi, sacchetti con cibo all'interno. Rifiuti cosparsi nei campi dai cani randagi abbandonati presenti in gran numero nella zona. A Stratola c'è chi invece ha danneggiato le strutture, rendendo fuori uso parte delle bocche di conferimento.

In sintesi: il nuovo sistema sembra aver imboccato la strada giusta, ma manca ancora una giusta sinergia e collaborazione per evitare scempi del genere, alcuni dei quali come sta accadendo a Vallone di Valle provocati da chi non vuole in alcun modo rispettare le regole.