Dimensionamento scolastico. Anief, Finelli: "Sindacati esclusi ad Ariano" "Grande rammarico per non essere stati coinvolti finora dal comune su questa vicenda"

"La sigla sindacale Anief è venuta a conoscenza di una riunione dell’osservatorio sulla scuola organizzata dal comune di Ariano Irpino in data 5 gennaio 2026, per discutere del dimensionamento scolastico, apprendiamo tale notizia con grande rammarico per non essere stati coinvolti, ne invitati ad una discussione che vede i sindacati protagonisti in prima persona, in quanto sono gli unici ad interloquire sul tema direttamente con gli enti ministeriali e regionali, sono gli unici che siedono di diritto a tutti i tavoli tecnici finora indetti dalla Regione e dall’Usr e sono gli unici che hanno la reale competenza tecnica e normativa sulla scuola".

E' quanto scrive in una dettagliata nota il dirigente territoriale Anief Umberto Finelli di Ariano Irpino.

"Prendiamo atto dal 2023, che evidentemente, su questo tema ad Ariano Irpino contano più le dinamiche politiche, che la reale volontà di voler affrontare tutti insieme un problema che a nostro avviso andrebbe prima approfondito e capito.

Per Anief la tutela dei lavoratori del comparto scuola e della qualità dell’offerta formativa viene prima di tutto.

Vista la proposta di dimensionamento scolastico avanzata dall’ente Regione e dall’USR Campania, il sindacato Anief ha già fatto pervenire agli enti preposti le proprie istanze nella riunione del 29 dicembre 2025, chiedendo all’Usr della Campania di voler riconsiderare la decisione in merito, dove si vanno a tagliare 2 dirigenze nel solo Comune di Ariano Irpino, riconosciuto come comune di montagna, unico in tutta la Provincia di Avellino.

In un momento delicato per la scuola campana e soprattutto per le scuole irpine ricadenti nelle aree interne e montane, le parti in campo devono essere unite e sinergiche superando gli schieramenti e le appartenenze politiche o gli interessi di parte, per portare a casa il risultato migliore per la comunità scolastica del territorio.

L’Anief ha chiesto spiegazioni in merito al fatto che, su 25 probabili proposte iniziali di dimensionamento nella provincia di Avellino il numero si sia ridotto solo a probabili 2 ed entrambe nel solo comune di Ariano Irpino, visto che nella Provincia di Avellino ci sono molti altri istituti scolastici che mantengono la propria autonomia, non essendo oggetto di dimensionamento, con numeri più bassi sia dell’IIS De Gruttola, del Liceo Parzanese e dei due Istituti Comprensivi.

Dalla proposta che si intende approvare si evince la costituzione di un nuovo Istituto di Istruzione Superiore mediante l’accorpamento dell’IIS De Gruttola (646 ALUNNI) e il Liceo Parzanese (573 ALUNNI) e l'integrazione dell'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" (Calvario-Covotta) con l'IC "P.S. Mancini”.

Ad Ariano Irpino un dimensionamento e una riorganizzazione dell’istruzione primaria in effetti già c’è stato negli anni scorsi.

Sia il Liceo Parzanese che l’IIS De Gruttola sono due scuole completamente diverse, eterogenee e complesse, con molti indirizzi anche differenti tra loro dal punto di vista tecnico, professionale e umanistico. Il Liceo Parzanese, che comprende l’Indirizzo Classico, Scientifico e delle Scienze Applicate, deve mantenere la propria peculiarità in quanto è un liceo tra i più antichi e apprezzati d’Italia, creato nel 1865, ed è giusto, quindi, che mantenga la sua Autonomia scolastica, tenendo conto che insiste in un comune montano con grandi evidenze di spopolamento.

L’IIS De Gruttola, proprio per i suoi requisiti di complessità è catalogato in Fascia A con il punteggio di 63/100 in quanto è composto da n. 3 indirizzi Tecnici (“Chimica, materiali e biotecnologie”, “Meccanica, meccatronica ed energia” ed “Elettronica ed elettrotecnica”) e da n. 2 indirizzi Professionali (Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale e l’Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera), n. 3 Corsi Serali per adulti (Istituto Professionale Manutenzione ed Assistenza Tecnica, Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale) e con una Sede Carceraria. Annessa alla sede dell’Alberghiero di Ariano Irpino vi è la sede staccata di Vallesaccarda.

È opportuno tutelare l’autonomia del “De Gruttola” proprio in considerazione dell’importanza e del ruolo dell’istituto dal punto di vista dell’offerta formativa che coinvolge un ampio ed articolato territorio e del suo impatto sul mondo del lavoro e dell’occupazione dei giovani diplomati.

Anief ha chiesto inoltre all’Usr di tener conto che dall’anno scolastico 2026/27 l’Istituto De Gruttola ha deliberato la realizzazione di una Convenzione con il Camerun in base alla quale ci saranno ogni anno 40 nuovi iscritti presso la sezione staccata dell’IPSEOA di Vallesaccarda. In questo modo l’ I.I.S. G. De Gruttola avrebbe tutti i numeri per conservare l’autonomia secondo i nuovi parametri.

Sarebbe opportuno anche chiarire e sanare la posizione della sede dell’alberghiero di Mirabella Eclano, ad oggi sede distaccata del Manlio Rossi Doria di Avellino, che però rientra nello stesso ambito territoriale di Ariano Irpino (AV2), diverso da quello di dell’IPSEOA di Avellino (AV1) che già comprende anche la sede dell’Alberghiero di Montoro Inferiore. L’accorpamento della sede di Mirabella Eclano all’alberghiero di Ariano sanerebbe anche un eventuale deficit dal punto di vista numerico degli iscritti.

Tutto ciò premesso, non vediamo perché Ariano Irpino, la seconda città più grande della Provincia di Avellino, debba pagare il prezzo più alto di questo ulteriore dimensionamento con il taglio di ben quattro istituzioni scolastiche con la riduzione considerevole del personale Ata".