VIDEO/Ariano: splende il sole dopo la timida spolverata di neve Strade tutte percorribili e mezzi pubblici regolari

Splende il sole dopo la timida nevicata di ieri sera che ha lasciato scarsa traccia ovunque. Strade tutte percorribili ad Ariano Irpino, mezzi pubblici regolari lungo l'asse Manna-Camporeale fatta eccezione delle corse nelle contrade il cui transito è stato interrotto a causa della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado disposta dal sindaco Enrico Franza a scopo precauzionale. (Leggi qui).

Gli operai dell'area tecnica hanno salato nell'immediatezza le arterie più a rischio e in prossimità delle zone più sensibili a partire dall'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi sia nella serata di ieri che stamane alle 5.30.

Debole nevicata, quasi invisibile anche nella villa comunale. Non era mai accaduto negli anni almeno qui. Una timida spolverata, una toccata e fuga. Verrà ricordata così la prima neve del 2026 ad Ariano Irpino. Identico lo scenario a quanto sembra anche nei comuni limitrofi, dove non si segnalano criticità.

Una "spruzzatina" di neve anche nella vicina Monteleone di Puglia, come ci conferma Michele Morra. E se non nevica qui....