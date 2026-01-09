Ariano: resta in vigore il senso unico alternato a ponte "Gonnella" Un provvedimento allo scopo di alleggerire il carico dei mezzi pesanti

Ad Ariano Irpino, lungo la strada statale 90 “delle Puglie” in corrispondenza del ponte ‘Gonnella’, e lungo la strada statale 90bis in corrispondenza del ponte ‘Ginestra’, sono in vigore sensi unici alternati regolati da impianto semaforico e limitazioni di peso.

"L’attivazione dei provvedimenti - fa sapere Anas - si è resa necessaria allo scopo di alleggerire il carico dei transiti (spesso caratterizzato dal passaggio di mezzi pesanti) sulle due opere, in esito alle consuete verifiche di transitabilità ed approfondimenti effettuati da Anas, nel rispetto della normativa vigente in materia".

Nel contempo Anas ha in programma l’esecuzione di specifici interventi di manutenzione sui due ponti, che ha già inserito nel proprio piano dei fabbisogni.