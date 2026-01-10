Ariano: quell'abitudine di buttare le ricevute a terra davanti ai postamat Inciviltà ma anche mancanza di un cestino nelle vicinanze. Ci vuole coì tanto?

Ricevute dei prelievi postamat buttate a terra dagli utenti. Accade davanti allo sportello della sede centrale Calvario e in periferia nel piano di zona, qui le poche volte che risulta essere funzionante. Inciviltà ma anche mancanza di un cestino nelle vicinanze.

"Fortunatamente almeno siamo al riparo - ci dice una donna - grazie agli ottimi lavori che stanno eseguendo al Calvario - c'è una tavola di legno dell'impalcatura che funge da tettoia, almeno non dobbiamo usare l'ombrello per effettuare i prelievi.

A Cardito invece che Dio ce la mandi buona, oltre ad essere perennemente fuori servizio, lo sportello è privo di qualsiasi protezione esterna. Schermi digitali, d'estate la cui visibilità risulta essere precaria e causa dei raggi del sole e d'inverno bagnati dalla pioggia. Ma almeno cerchiamo di essere più civili, lì davanti".

Giriamo questa segnalazione a chi di competenza con la speranza che possa essere di aiuto per i cittadini.