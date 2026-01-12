Pericolo ghiaccio sulle strade: scuole chiuse oggi a Montecalvo Irpino

Alla luce delle previsioni meteo che indicano per le prime ore di questa mattina, lunedì 12 gennaio 2026, temperature ben al di sotto dello zero, con possibili condizioni di ghiaccio e pericolo per la circolazione, attraverso un’ordinanza sindacale, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse.
E' quanto ha stabilato il sindaco Francesco Pepe a Montecalvo Irpino.
"La decisione è assunta a titolo prudenziale e precauzionale, al fine di prevenire disagi nel trasporto scolastico e garantire la sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico".