Pescina: suore in festa per l'inagurazione della scuola e nido La superiora generale di Ariano Irpino, Paola Masuccio: "E' la realizzazione di un sogno"

L’inaugurazione dei nuovi locali della scuola dell’Infanzia e del Nido “Spirito Santo” diretti dalla comunità delle suore dello Spirito Santo di Pescina, coadiuvate da un valente gruppo di insegnanti e collaboratrici, è stato un traguardo atteso da tempo.

Dopo alcuni anni trascorsi nei Musp messi a disposizione dal comune di Pescina, in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione volti ad apportare i necessari adeguamenti strutturali e sismici, finalmente si è giunti al momento tanto atteso, non solo per la nostra famiglia religiosa, ma anche per la città di Pescina, dove svolgiamo il nostro servizio educativo e di apostolato da più di novant’anni.

A testimoniarlo la presenza di tanta gente convenuta nella sede della nostra comunità dove sono ubicati i suddetti locali, nonostante il clima rigido e la neve che stava cadendo. Oltre ai familiari dei bambini frequentanti la scuola, erano presenti anche altre persone che nel corso del tempo hanno avuto modo di sperimentare ed apprezzare la dedizione profusa da tutte le Suore che si sono succedute negli anni, nonché i due parroci di Pescina, don Giovanni Venti, vicario generale della diocesi dei Marsi, don Vincenzo Piccioni e il sindaco di Pescina Mirko Zauri, accompagnato da altri componenti dell’attuale amministrazione comunale, hanno voluto condividere con noi questo momento di gioia.

Proprio il sindaco, sempre attento assieme agli altri amministratori alle esigenze della comunità Pia Casa “Angelica Sgobbo Sipari”, ha espresso il suo compiacimento, sottolineando la professionalità dei progettisti e di coloro che hanno lavorato per raggiungere questo importante obiettivo, ossia avere un luogo sicuro all’interno del centro storico di Pescina. Il primo cittadino ha, inoltre, ribadito l’importanza della presenza delle suore, che garantiscono un servizio fondamentale per tante famiglie, con grande competenza e professionalità.

Anche il vescovo dei Marsi Giovanni Massaro, il quale ha presieduto il rito della benedizione delle aule, ha espresso parole di ringraziamento al personale educativo, chiamato a vivere l’educazione come una missione, prendendosi cura dei bambini nella loro crescita umana, affettiva e spirituale, e ha affidato la scuola, i suoi spazi e tutte le persone che la vivono al Signore e allo Spirito Santo, auspicando che essa continui a essere luogo di vita, speranza e futuro, dove i più piccoli possano crescere come sale della terra e luce del mondo.

Il presule nel suo intervento ha, infatti, richiamato le immagini evangeliche del sale della terra e della luce del mondo, sottolineando come esse trovino concreta realizzazione nella scuola paritaria di Pescina, luogo quotidiano di educazione e di speranza, mettendo in evidenza come l’inaugurazione dei nuovi locali, rinnovati e sicuri dal punto di vista strutturale e sismico, rappresentino non solo un traguardo edilizio, ma un investimento nella vita dei bambini.

Un pensiero speciale ha, poi, voluto rivolgerlo ai bambini, “veri protagonisti della scuola”, e alle loro famiglie, esortandole a continuare assieme alla Scuola un cammino di corresponsabilità educativa.

La superiora generale, di Ariano Irpino, dove ha sede la casa madre, Madre Maria Paola Masuccio, da parte sua e della congregazione, ha ringraziato i presenti, tra i quali Veria Perez, presidente Fism L’Aquila, la quale da sempre supporta, sostiene attivamente e incoraggia le Scuole Paritarie e non solo, e in questi ultimi anni ha fatto suo il nostro sogno, guidandoci passo dopo passo verso la realizzazione di questo polo d’infanzia, senza ovviamente dimenticare tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla buona riuscita dei lavori.

La madre ha tenuto, altresì, a precisare come la congregazione delle suore dello spirito santo abbia cercato, fin dalle sue origini, sotto la sapiente guida della serva di Dio Giuseppina Arcucci, di vivere questo servizio non come un semplice compito educativo, ma come una vera e propria missione, accogliendo ogni bambino nella sua unicità, soprattutto i più fragili, accompagnandoli con attenzione, competenza e cuore.

Questo è anche lo spirito che ha animato nel corso degli anni tante altre attività, come abbiamo già avuto modo di esporre in un nostro precedente articolo, ossia, la vicinanza ai poveri, l’assistenza nei momenti difficili della storia, la collaborazione con le parrocchie e con le istituzioni.

"Da oggi lunedì 12 gennaio dunque si “torna a casa”, con tante novità! Siamo sicure che con l’aiuto di Dio e affidandoci all’intercessione della Beata Vergine Maria e della Serva di Dio Giuseppina Arcucci, confidando anche nelle vostre preghiere, continueremo a svolgere questo servizio con abnegazione e senso di responsabilità, per amore di Dio e del prossimo".