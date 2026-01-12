Caos davanti alla scuola in via villa Caracciolo ad Ariano: lettera dei genitori Riceviamo e pubblichiamo

"Questa mattina a via villa Caracciolo ad Ariano Irpino, noi genitori abbiamo trovato purtroppo un'amara sorpresa. L'unico e già piccolissimo parcheggio antistante la scuola Giulio Lusi, chiuso per più della metà (e di cui l'altra occupata da insegnanti e dipendenti scolastici), per i lavori di riqualificazione della fontana!

Tutto bellissimo, tutto giusto, ma già i lavori in sè tolgono dei parcheggi che purtroppo sono necessari, poi chiudere nel periodo più freddo dell'anno e quando le scuole sono attive è davvero una scelta pessima.

E parliamo di una strada che è già un delirio tutti i giorni. Noi genitori, che purtroppo non possiamo usufruire del trasporto comunale per i bimbi, siamo costretti ad andare davanti alla scuola alle 13:20 ed aspettare le 14:00 per poter sostare in auto decentemente vicino, per evitare che i bimbi facciano centinaia di metri a piedi e slalom tra le auto che circolano nelle due direzioni data anche l'uscita delle superiori.

Quando piove è già un bel problema per i nostri figli inzuppati d'acqua. Non osiamo immaginare ora cosa succederà se dovesse piovere.

Ci dispiace, ma purtroppo questa volta dobbiamo segnalare un grande flop da parte del comune. Bisogna aspettare che le scuole siano chiuse per eseguire lavori di questo genere. E lì, a villa Caracciolo purtroppo c'è la necessità di creare parcheggi nuovi non di distruggere quelli esistenti.

Vi ringraziamo se riuscirete a dare voce a noi genitori. E' una situazione a dir poco surreale. Ci auguriamo che qualcuno ci venga incontro".